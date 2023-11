2 z 4

Firma Tactic wraz z TVP przygotowała... grę planszową na bazie programu „Rolnik szuka żony” - jest już w sprzedaży w cenie 58,99 zł! Na czym polega gra?

Graj jako Rolnik lub jako kandydat(ka) i odpowiadaj na pytania, aby przesuwać się na planszy. Rolnik i kandydaci mają własne ścieżki, a gracze, którzy spotkają się na środku, będą mogli nazywać siebie bratnimi duszami! Oparta na bardzo popularnym programie telewizyjnym! Zabawna gra w swaty dla dorosłych. Zawiera ciekawe pytania związane nie tylko z życiem na wsi! - czytamy.

My na pewno będziemy w nią grać! :)

Co Wy na to? To idealny prezent na Mikołajki lub święta!