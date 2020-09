Rolnik szuka żony: Podczas czytania listów Sandra była faworytką Pawła, ale po ostatnim odcinku internauci mocno ją skrytykowali! 

Internauci gorzko ocenili jedną z kandydatek Pawła z "Rolnik szuka żony". Niestety, zachowanie Sandry podczas pierwszego spotkania z rolnikiem nie wszystkim fanom programu przypadło do gustu. I chociaż początkowo wydawało się, że kobieta idealnie pasuje do Pawła, to teraz widzowie mają sporo wątpliwości. Dlaczego?

Internauci krytycznie o Sandrze

W minoną niedzielę Telewizyjna Jedyna wyemitowała kolejny odcinek siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie zobaczyliśmy pierwsze spotkania rolników i rolniczki z wybranymi wcześniej kandydatkami i kandydatami. Wtedy też zobaczyliśmy pierwszą randkę Pawła z jego kandydatką Sandrą. 27-letnia kobieta swoim listem bardzo zintrygowała rolnika i wydawało się, że mogą stworzyć razem naprawdę szczęśliwy związek. Niestety, wydaje się, że Paweł nie tak wyobrażał sobie pierwsze spotkanie z Sandrą. Widzowie mieli bowiem okazję usłyszeć, jak kandydatka rolnika mówi mu wprost, że nie wie, czy odnalazłaby się na wsi.

(...) nie wiem tego, po prostu tego nie wiem- nie ukrywała Sandra.

Zachowanie Sandry i jej słowa mocno zaskoczyły internautów. Fani show nie ukrywają, że zawiedli się na kandydatce Pawła!

- Te kolorowe włosy 🤦🏼‍♀️ przy czytaniu listów na tym filmiku wydawała się taka spokojna, naturalna romantyczna, bez make-upu na filmiku wydawalo się, ze ceni naturalnośc.. Teraz kolorowe włosy, ten jednorożec i w mym odczuciu czar prysł. No ale to nie mi sie ma podobać. Tymczasem dziś od pierwszych kadrów podskoki! No energiczna łania 🤠

- To chyba nie ta Sandra z filmiku 🤔😁jednak pierwsze wrażenie to nie wszystko

- Jakoś zupełnie inny obraz tej dziewczyny miałam po poprzednim odcinku. Nie pasuje mi już ona do niego 😉 Jestem bardzo ciekawa jego wyboru- czytamy na Facebooku.

Waszym zdaniem Sandra i Paweł pasują do siebie? Myślicie, że rolnik wybierze ją do dalszego etapu programu?

Zobacz także: Paweł z "Rolnik szuka żony" 7 był już gwiazdą show Polsatu. Teraz chce spełnić kolejne marzenie?

Paweł i Sandra na pierwszej randce.

Czy to właśnie Sandra skradnie serce rolnika?