Paweł z "Rolnik szuka żony" 7 był już gwiazdą show Polsatu. Teraz chce spełnić kolejne marzenie?

Pierwszy odcinek siódmej edycji "Rolnik szuka żony" za nami! W programie po raz pierwszy padł rekord w liczbie listów napisanych do uczestnika programu, a w zasadzie do uczestniczki. Chodzi oczywiście o Magdalenę.

Wśród Internautów największe zainteresowanie wzbudził Józef, który bardzo krytycznie oceniał swoje kandydatki, a z kolei Paweł, którego widzowie mogą kojarzyć z innego programu zasłużył na bardzo pozytywne komentarze. Fani piszą wprost, że zaprezentował się od najlepszej strony i z szacunkiem podchodził do każdego listu napisanego przez jego kandydatki.

39-letni Paweł Bodzianny ma już doświadczenie telewizyjne w show "Wyspa przetrwania" i zwiedził już wszystkie kontynenty. Teraz w "Rolnik szuka żony" chce znaleźć miłość. Uda mu się?

A tymczasem przypomnijcie sobie, jak radził sobie z ekstremalnymi zadaniami w "Wyspie przetrwania".

Paweł z "Rolnik szuka żony" 7 spełnił jedno z marzeń w "Wyspie przetrwania"

Paweł Bodzianny w „Rolnik szuka żony” pokazał się jako spokojny człowiek z wieloma pasjami. Jednak mężczyzna ma za sobą całkiem spory bagaż doświadczeń związany z podróżami po całym świecie i udziałem w programie „Wyspa przetrwania", gdzie uczestnicy musieli radzić sobie z ekstremalnie trudnymi zadaniami. Tam poznaliśmy Pawła jako pewnego siebie mężczyznę, który odważnie dąży do wyznaczonego celu.

Na wyspie liczy się nie tylko odporność psychiczna na ciężkie warunki, ale przede wszystkim odpowiednia strategia, przebiegłość, spryt i relacje. W pojedynkę nie można zajść daleko, dlatego chcąc nie chcąc, trzeba współpracować z innymi. - pisał Paweł o udziale w "Wyspie przetrwania" na Instagramie.

Teraz rolnik planuje znaleźć miłość, zbudować dom i marzy o trójce dzieci. W spełnieniu tego marzenia ma mu pomóc udział w programie "Rolnik szuka żony". Wystarczy spojrzeć na instagramowe konto Pawła, aby zobaczyć, że jest otwartym człowiekiem z pasjami. W swoim gospodarstwie hoduje krowy, które do Polski sprowadził z Danii, a w wolnym czasie biega. Nic dziwnego, że zdecydowały się napisać do rolnika kobiety, które również kochają sport. Widać, że to one wzbudziły największe zainteresowania Pawła podczas czytania listów.

A tak Pawła po pierwszym odcinku ocenili Internauci!

Fajne podejście miał, tak z szacunkiem te listy czytał i bez zbędnych komentarzy co do zdjęć. Ma już doświadczenia z TV więc wg mnie dobrze gra Fajny chłopak i kulturalny. Nie komentował negatywnie zdjęć. Nie wiem, czy rzeczywiście przyszedł do programu poszukać żony, ale na pewno kandydatki spędzą z nim miło czas.

A tymczasem przypominamy, jak wyglądał Paweł w "Wyspie przetrwania"!

W programie "Wyspa przetrwania" Paweł spełnił jedno ze swoich marzeń, a teraz podąża za kolejnym.

W "Rolniku" znajdzie miłość?