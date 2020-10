Rolnik szuka żony, oto zwiastun nowego odcinka! "1, 2, 3... Zaręczyny i wesele!" Kto tak szybko chce działać?

Nowy odcinek "Rolnik szuka żony" już w niedzielę! Do domów naszych rolników (i rolniczki) zmierzają goście. Czy są wśród nich ci jedyni? Jak sądzicie? Poniżej możecie zobaczyć zwiastun najnowszego odcinka, w którym zobaczycie jak uczestnicy zaczynają czuć się w swoim towarzystwie. Co ciekawe, jeden z uczestników "Rolnik szuka żony" stwierdził, że nie ma na co czekać i ślub zamierza wziąć jak najszybciej...

Ja długo czekał nie będę, raz dwa trzy, zaręczyny, wesele - powiedział bez ogródek Dawid.

Za to Maciej najbardziej nie może się doczekać przyjazdu Moniki. Czy między tymi dwojga zaiskrzy jeszcze bardziej?

Najbardziej nie mogę się doczekać aż Monika przyjedzie - wyznał Maciej.

Zobaczcie najnowszy zwiastun "Rolnik szuka żony":

Będziecie oglądać? Bo my na pewno tak! Przypomnijmy, nowy odcinek "Rolnik szuka żony" już w niedzielę o godzinie 21.30 na antenie TVP 1.