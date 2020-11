"Rolnik szuka żony": Natalia flirtuje z bratem Pawła?! Ten wpis nie pozostawia złudzeń, co ich łączy

Natalia, była kandydatka Pawła z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcie z Agnieszką i opublikowała wpis, w którym nawiązała do tego, co przeżyła w programie TVP. Natalia w swoim wpisie nie wspomniała o rolniku, ale zwróciła się do jego... brata! Zobaczcie sami, co napisała była uczestniczka hitu o poszukujących miłości rolnikach. Internauci są zachwyceni jej zachowaniem!

Szczery wpis Natalii z "Rolnik szuka żony"

Natalia wystąpia w najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Kobieta razem z Agnieszką i Martą walczyły o względy Pawła- jednak jak już wiemy, rolnik przyznał ostatnio, że to z Martą chce spróbować stworzyć szczęśliwy związek. W ostatnim odcinku Paweł powiedział swoim kandydatkom, jaką podjął decyzję, a Natalia i Agnieszka wróciły do swoich domów. Teraz okazuje się, że Natalia w programie zaprzyjaźniła się z Agnieszką! W sieci pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Co ciekawe, we wpisie była kandydatka Pawła wspomniała o jego... bracie Robercie, a on jej odpisał!

Jak człowiek chce to z każdej przygody wyciągnie dużo, ta przygoda pomogła mi odnaleźć SIEBIE... dała możliwość poznania super ludzi... wymienię tu tego złośliwca tez @jaba0909 [mowa o Robercie, bracie Pawła - przyp. red.]😍 (...) Ale tu bardziej o Agnieszce... jesteśmy różne... różnimy się nie tylko wiekiem i podejściem do życia w wielu tematach, ale też bardzo dużo nas łączy, obie kochamy się śmiać, kochamy psy, dużo pracujemy, szanujemy innych, jesteśmy tolerancyjne i szukamy ciągle momentów w życiu które dają nam radość... dziękuję że przeżyłam z Tobą tą przygodę i mnie wspierałaś kiedy panikowałam, dziękuję że ta znajomość trwa, cenię Cię za to jaką jesteś osobą !!! - napisała Natalia.

Brat Pawła zareagował na wpis w którym Natalia go oznaczyła. Zobaczcie, co napisał!

- Ale ze złośliwca 😜 - napisał Robert, brat rolnika. - starałam się wybrać najcieplejsze określenie Ciebie 😁 - odpisała Natalia.

Pod wpisem Natalii pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. Internauci są zachwyceni jej zachowaniem w programie "Rolnik szuka żony".

- Oglądanie Pani było ogromną przyjemnością. Przywraca Pani wiarę w mądre i piękne kobiety 👏

- Bardzo milo się panią oglądało i panią Agnieszkę także 😊 Widać jak wysoka kultura osobista od Was bije i to pożegnanie się z Pawłem i Martą normalnie klasa sama w sobie 😘

- Pięknie wypadłyście się w programie - bez dramatu, histerii i z klasą👏 powodzenia w miłości - komentują internauci.

Zobaczcie cały wpis Natalii i jej zdjęcie z Agnieszką!

