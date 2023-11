Między Dianą a Sewerynem dojdzie do ostrej kłótni w wielkim finale "Rolnik szuka żony"? Ostatni odcinek uwielbianego przez widzów programu zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę Telewizyjna Jedynka wyemituje ostatnią odsłonę 6. edycji "Rolnika". Co wydarzy się w programie? Jak już wiemy, w finale pojawią się wszyscy uczestnicy i ich kandydatki. Na planie nie zabrakło również Diany, która walczyła o względy Seweryna. Czy Diana urządzi rolnikowi awanturę za to, jak potraktował ją w programie? Jej komentarz zdradza wszystko!

Diana odpowiada na komentarz internautki

Diana była jedną z trzech kobiet, które Seweryn zaprosił do swojego domu. Niestety, w jednym z odcinków Diana postanowiła zrezygnować z dalszego udziału w show- wydarzyło się to po tym, jak Seweryn okłamał ją, że poza programem nie utrzymywał kontaktów z Marleną.

Jako mężczyzna dla mnie zostałeś skreślony- powiedziała wówczas Diana.

Po zaskakującej rozmowie z Sewerynem Diana wróciła do domu, a teraz w wielkim finale znów dojdzie do ich spotkania. Jedna z internautek zapytała Dianę, czy w ostatnim odcinku urządziła rolnikowi awanturę za to, jak ją potraktował. Zobaczcie, co Diana napisała na Instagramie!

- Liczę na porządne 'zaoranie' rolnika w tym odcinku ????- napisała jedna z internautek. - powiem tak: jedyny sposób by zwycieżyc w kłótni?! to uniknać jej i wyjść z uśmiechem na twarzy ????- odpowiedziała Diana.

Wygląda więc na to, że w finale nie zobaczymy ostrej wymiany zdań między Dianą a Sewerynem. Jak widać, była kandydatka rolnika znów pokazała klasę!

Diana zdradziła, czy urządziła Sewerynowi awanturę.

Będziecie oglądać finałowy odcinek "Rolnika"?

