Rolnik szuka żony: Małgosia Borysewicz powiedziała dość! Ostro zareagowała na medialne doniesienia na swój temat! 

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" skomentowała medialne rewelacje na swój temat! Rolniczka powiedziała dość i w bardzo zdecydowany sposób odniosła się do publikacji, która pojawiła się na jednym z portali internetowych. Co napisała, kiedy jedna z internautek wysłała jej link do artykułu w którym pojawiła się informacja, że Małgosia Borysewicz zażądała pieniędzy za komentarz dla mediów?

Małgosia Borysewicz komentuje medialne doniesienia

Małgosia Borysewicz wystąpiła w czwartej edycji "Rolnik szuka żony". Na planie programu poznała i zakochała się w Pawle, z którym dziś tworzy szczęśliwe małżeństwo. Jedna z najsympatyczniejszych i najpopularniejszych par hitu TVP doczekała się syna, a już wkrótce na świecie pojawi się ich córeczka. Pod koniec września zakochani świętowali drugą rocznicę ślubu.

W związku z rocznicą portal plejada.pl próbował ostatnio skontaktować się z Małgosią Borysewicz. Portal informuje, że mieli rozmawiać z rolniczką o szczegółach jej ślubu. Tak się jednak nie stało, a na portalu pojawiła się informacja, że rolniczka chciała 2 tysiące złotych netto za komentarz.

Małgorzata Borysewicz zdradziła, że obecnie już nie udziela informacji, bez odpowiedniej należności finansowej- informuje portal plejada.pl.

Jak medialne doniesienia na swój temat skomentowała rolniczka?

- nie mam czasu na czytanie pseudo artykułów Pani która prosi mnie o wyjawienie szczegółów ślubu, podałam kwotę by delikatnie mówiąc nie pytała więcej , jak widać podziałało- odpowiedziała w jednym z komentarzy na Instagramie.

Ciężarna Małgosia Borysewicz poprosiła przy okazji o spokój w tym wyjątkowym dla niej czasie.

Przypominamy, że Małgosia Borysewicz jest już w zaawansowanej ciąży i wkrótce po raz drugi zostanie mamą. Rolniczka w premierowym odcinku siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" zdradziła, że jej córeczka otrzyma imię Blanka!

Małgosia Borysewicz zdementowała medialne informacje na swój temat.

Rolniczka już wkrótce po raz drugi zostanie mamą.