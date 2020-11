Rolnik szuka żony: Małgosia Borysewicz pokazała wózek córki. To prawdziwa limuzyna! Znamy markę i cenę

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" opublikowała na Instagramie zdjęcia z rodzinnego spaceru, a przy okazji pochwaliła się wózekiem swojej córeczki! Mała Blanka "wozi" się prawdziwą limuzyną! Małgosia wybrała dla najmłodszej pociechy iście królewski wózek w biało złotym kolorze. Znamy markę i cenę! Zobaczcie sami.

Małgosia Borysewicz już od kilku tygodni spełnia się w roli podwójnej mamy. Druga pociecha rolniczki, która wzięła udział w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony", przyszła na świat pod koniec września. Małgosia Borysewicz dopiero trzy tygodnie po narodzinach dziecka pochwaliła się swoim szczęściem.

Ostatnio była uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach po raz pierwszy pokazała twarz małej Blanki. Teraz dumna mama opublikowała również fotki z rodzinnego spaceru.

Choć spacer krótki, to staramy się codziennie łapać odrobinę świeżego powietrza, musi być jednak ciepło i słonecznie póki co 😌byśmy mogli wyjść. Nasz wiejski lockdown ❤️Dziś pamiętamy o tych, których nam brakuje ❤️ Pawłowi na pewno taty, choć mi nie było dane Go poznać, to wierzę że byłby szczęśliwy widząc nasz obrazek❤️- napisała na Instagramie.