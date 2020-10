Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" miesiąc temu po raz drugi została mamą. Właśnie na jej Instagramie pojawiły się pierwsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć twarz jej pociechy. Blanka to prawdziwy słodziak! Zobaczcie te przepiękne fotografie!

Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" kilka dni temu przekazała fanom radosną nowinę o narodzinach córeczki. Bohaterka show TVP nie ujawniała jednak tej informacji od razu, ponieważ dziewczynka urodziła się jako wcześniak.

Wtedy Małgosia Borysewicz nie zdecydowała się pokazać twarzy swojej pociechy. Teraz jednak postanowiła opublikować fotografie, na których widzimy całą, szczęśliwą rodzinę. Bohaterka "Rolnik szuka żony" zamieściła również wzruszający wpis.

Taka Niedziela! ❤️Blanka dziś kończy 1 miesiąc 💕Rysio za chwilę 1 rok i 8 miesięcy💕a my po odrobieniu zaległości w gospodarstwie w tym tygodniu( jak na wariackich papierach) będziemy sobie odpoczywać😊Dzieci się zsynchronizowały- jak śpià to razem, jak gaworzą nad ranem 3 h to też 😁zmęczeni , szczęśliwi! Uczymy się siebie, choć odwiedziny póki co wstrzymane, to przesyłamy Wam za to dużo uśmiechu, bo tak teraz trzeba, cieszyć się każdym dniem, odrobinę zwolnić, pewne rzeczy przewartościować. - napisała Małgosia Borysewicz.