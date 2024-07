Krystyna z Rolnik szuka żony przyznała, że jest lesbijką i tworzy udany związek z kobietą Dominiką.

Nie będę jednak „owijać w bawełnę” i przyznam się – od niedawna jestem z Dominiką - powiedziała w wywiadzie dla Fakt24 Krystyna.

Mimo wszystko ludzie nie do końca wierzyli w to, że dziewczyny wytrwają w związku po medialnym szumie na ich temat. Teraz dziewczyny wyjechały na wakacje do Turcji i widać, że nadal są szczęśliwe. Krystyna z Rolnik szuka żony i Dominika pokazały sporo zdjęć z wyjazdu. Wrzucają filmiki i ich uczucie kwitnie.

Kobiety zawsze wydawały mi się atrakcyjne. Natomiast już pod koniec ubiegłego roku zauważyłam pewną zmianę i potrzebę. Uświadomiłam sobie, że akurat takiej relacji poszukuję i jestem w stanie zbudować związek z kobietą. Spodziewam się obraźliwych lub agresywnych komentarzy ze strony fanów programu, ale przynależność do tej czy innej orientacji nie jest kaprysem. Czuję się szczęśliwa, spełniona i chyba to jest najważniejsze - powiedziała Krystyna.

A ja wyglądają wakacje dziewczyn? Zobaczcie sami. To jest miłość!

Instagram

Krystyna i Dominika w Turcji.

Instagram

Krystyna plażuje w Turcji.

Instagram

Wakacje Krystyny i Dominiki w Turcji.