Z Jagodą spotkałem się dwa razy przed przyjazdem dziewczyn do mnie, ale na czas nagrań zerwałem z nią kontakt. Chciałem lepiej poznać kandydatki i zapewnić im równe szanse. To serce podyktowało mi, żebym je odrzucił. Przed oczami wciąż miałem Jagodę. Jestem wdzięczny ekipie programu, że umożliwiła to, aby widzowie też ją poznali. Jagoda na początku nie chciała występować przed kamerami. Zdecydowała się to zrobić dla mnie, co jeszcze bardziej mnie ujęło - mówi Karol Raczyński w Rewii.