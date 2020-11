"Rolnik szuka żony": Józef zranił uczucia Ewy?! Bez skrupułów odesłał ją do domu

Wygląda na to, że Józefowi nie uda się odnaleźć miłości w "Rolnik szuka żony". Rolnik deklarował, że chciałby się zakochać, jednak jak twierdzi "nie ma tych motylków". Z pobytu na gospodarstwie zrezygnowały dwie uczestniczki, Apolonia oraz Grażyna. Ewa z kolei była gotowa się zaangażować, jednak rolnik nie dał kobiecie szans na dalsze pielęgnowanie relacji i odesłał ją do domu! Jak zareagowała Ewa? Zobaczcie, co wydarzyło się w ostatnim odcinku.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Internauci są wściekli na Józefa i jego kandydatki! "Uciekajcie od niego wszystkie!"

"Rolnik szuka żony": Józef odtrącił uczucia Ewy

Losy uczestników na gospodarstwie Józefa nie potoczyły się tak, jakby sobie to wymarzył. Niestety z dalszego udziału w "Rolnik szuka żony" zrezygnowały Apolonia i Grażyna:

My żeśmy sobie z Józkiem na randce powiedzieli, co chcieliśmy i kategorycznie stwierdziłam, że dzisiaj wracam do domu, a kto zostaje to życzę mu szczęścia. (...) Zorientowałam się, że to nie jest dla mnie mężczyzna. - podsumowała Apolonia i dodała, że nie zależy jej na wspólnej zabawie, a zbudowaniu prawdziwego związku.

Józef czuł się rozżalony i uważa, że Apolonia powinna go poinformować o swoim podejściu dużo wcześniej. Niestety Grażyna również zdecydowała się opuścić gospodarstwo. Nie czuła ze strony Józefa wystarczającego zainteresowania.

- Wiesz, chciałabym Ci podziękować bardzo. Myślałam, że jakoś to będzie wszystko inaczej, trudno życzę ci dużo szczęścia.

- Nie ma sensu dłużej tego przeciągać, jak nie ma na początku tego czegoś to potem się to już nie pojawi.

Jedynie Ewa starała się pocieszyć Józefa, niestety jednostronne starania są niewystarczające, aby móc stworzyć coś więcej. Gdy Grażyna i Apolonia poszły się pakować, Ewa zapytała:

- Czy jesteś zadowolony z tego, że zostałam?

- No widzisz, to jest dobre pytanie, bardzo mądre. Wiesz Ewa, nie czuje tego, jesteś miła, kochana ale nie ma tych motylków. Napisałem ci, że chcę kochać i być kochany ale nie zakochałem się w tobie aż tak wiesz... Byłabyś ze mną nieszczęśliwa. Wiem, że ty się starasz, jesteś dobra i może rzeczywiście coś tam czujesz do mnie ale ta druga strona musi też to samo poczuć. Jeśli powiem ci, że tak to będę cię okłamywał, a nie chciałbym ci tego zrobić.

Ewa była wyraźnie zawiedziona brakiem chęci ze strony Józefa ale postanowiła nie kontynuować niczego na siłę.

- To ja też podejmuję taką decyzję i będziesz spokojnieszy.

- dobra, no to dziękuję ci.

Co myślicie, o zachowaniu Józefa względem Ewy?

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Jedna z kandydatek Józefa zdradziła finał show?! Odpadła faworytka!

Ewa jako jedyna gotowa była zostać na gospodarstwie Józefa, jednak on powiedział jej, że nic do niej nie poczuł.

Mat. prasowe, screen z "Rolnik szuka żony"

Niestety Józefowi nie udało się stworzyć relacji z żadną z pań. Apolonia, Grażyna i Ewa wróciły do swoich domów.

Myślałam, że jakoś to będzie wszystko inaczej, trudno życzę ci dużo szczęścia. - powiedziała Grażyna