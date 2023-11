Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" będą razem po zakończeniu programu? Czy zwiazek jednej z ulubionych par najnowszej edycji show TVP przetrwa próbę czasu?

6. edycja programu wielkimi krokami zbliża się do końca. Już w najbliższą niedzielę 1 grudnia Telewizyjna Jedynka wyemituje finałowy odcinek "Rolnik szuka żony". Czy wtedy Anna i Jakub ogłoszą, że będą razem? Ostatni odcinek show i krótki zwiastun finałowej odsłony programu wywołał mieszane uczucia wśród internautów.

Fani mocno kibicują rolnikowi i jego kandydatce, ale pojawiły się pewne wątpliwości...

Jakub już od kilku odcinków programu nie ukrywa, że jest bardzo zauroczony Anią i nie wyobraża sobie, żeby nie byli razem. W ostatniej odsłonie show para wybrała się na romantyczną randkę, podczas której nie szczędzili sobie czułości. I chociaż Ania głośno przyznała, że chce być z Kubą, to część fanów zauważyła, że kandydatka rolnika wciąż zachowuje dystans.

Jak ich relacje komentują internauci? Fani mają pewne wątpliwości dotyczące zachowania Ani.

- Kuba bardzo mądry facet jego słowa dosłownie można spijać z ust..natomiast Anka fajna ale ja u niej miłości nie widze.chyba ze z czasem przyjdzie ..oby nie tylko chłodna kalkulacja.Życzę im szczęścia.

- Boje się czy przypadkiem Ania Kuby nie zrani..ona aż tak bardzo nie jest zaangażowana.i czy się zaangażuje ..dwa różne światy..

- Ale ja czuję jakąś nutę niepewności jeśli chodzi o Anię... Może i by chciała czuć to co mówi ale nie do końca chyba tak jest...- komentują internauci (pisownia oryg.).