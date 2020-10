Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w kurtce z Zary idealnej na jesień! Ten model na Instagramie jest hitem

Anna Bardowska jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony", a zarazem jedną z najbardziej stylowych. Każdy zestaw rolniczki budzi na Instagramie zainteresowanie jej obserwatorek, które pytają o marki noszonych przez nią ubrań. Tak było też tym razem! Anna Bardowska opublikowała zdjęcie z mężem, ale największą uwagę Internautek zwróciła jesienna stylizacja gwiazdy "Rolnika". Znamy markę i cenę kurtki rolniczki.

Anna Bardowska zachwyciła jesienną stylizacją z koszulową kurtką w roli głównej!

Anna Bardowska od czasu do czasu publikuje na Instagramie swoje zdjęcia. Teraz pochwaliła się selfie zrobionym w samochodzie podczas wspólnej podróży z mężem. Internautki są pod wrażeniem stylizacji rolniczki. Anna Bardowska postawiła tym razem na najmodniejsze trendy i założyła koszulową kurtkę z Zary za 199 zł, którą zestawiła z czarną bluzką i skórzaną spódnicą w brązowym kolorze. Ten zestaw zasłużył na same komplementy. Być może zachęci to rolniczkę do prezentowania większej ilości swoich stylizacji.

A oto niektóre komentarze:

Skąd kurteczka? Oj, ale piękny kolor spódniczki;) Cudownie razem wygladacie💞💞jest ta moc💋💋💋

Sami zobaczcie, jak wygląda jesienny look Anny Bardowskiej!

Anna Bardowska niedawno na Instastories chwaliła się zakupem nowej kurtki na jesień. To model z obecnej kolekcji Zary i kosztuje 199 zł.

Instagram

Styl Anny Bardowskiej cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród jej obserwatorek na Instagramie.