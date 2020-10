"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała spacerówkę Liwii. Ten model Espiro nie należy do tanich!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" od kiedy została mamą, często porusza w mediach społecznościowych tematy związane z macierzyństwem. Jakiś czas temu gwiazda hitowego programu TVP1 wybrała dla swojej córki nową spacerówkę, z której, jak się okazuje jest bardzo zadowolona. Rolniczka nie postawiła na marki znane wśród gwiazd, ale zdecydowała się na model polskiej produkcji, który idealnie sprawdza się na trudnych terenach.

Anna Bardowska dostała mnóstwo pytań o spacerówkę Liwii i teraz zdecydowała się opowiedzieć, jak model marki Espiro sprawdza się na nierównych terenach. Uczestniczka "Rolnika" po raz drugi wybrałaby ten sam wózek?

Anna Bardowska często odpowiada na pytania swoich obserwatorów dotyczące produktów, które wybiera dla swoich dzieci. Tym razem rolniczka zdecydowała się opowiedzieć o spacerówce Liwii. Jak się okazuje model Sonic Air marki Espiro idealnie sprawdza się w użytkowaniu na wsi, gdzie nie zawsze można spacerować po równych terenach. Co prawda spacerówka do tanich nie należy, bo kosztuje 1249 zł, ale w pełni spełnia oczekiwania rolniczki:

Mamy ją od kilku miesięcy. Jest to spacerówka na większych kołach, a więc dobrze się prowadzi na trudnych terenach, takich jak u nas. Mega plus za ogromną budę, kiedy wieje silny wiatr to naprawdę porządnie chroni dziecko. Kocham ten wzór. - powiedziała Anna Bardowska w relacji na Instastories.