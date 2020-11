Rolnik szuka żony: Ania i Grzesiek Bardowscy pokazali wnętrza nowego domu! "Jesteście właśnie w naszej sypialni" relacjonuje rolnik

Ania i Grzesiek Bardowscy z "Rolnik szuka żony" pokazali na jakim etapie jest budowa ich nowego domu! Jedna z najpopularniejszych par z hitowego programu TVP opublikowała w sieci nowy film, w którym pochwalili się wnętrzami swojego gniazdka. Ania i Grzesiek Bardowscy pochwalili się, gdzie urządzą sypialnię. Ich garderoba będzie naprawdę spora!

Na początku tego roku Ania i Grzesiek Bardowscy poinformowali swoich fanów, że planują budowe własnego domu. Para, która poznała się na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony", od początku związku mieszka u rodziców Grześka, jednak kilka miesięcy temu okazało się, że chcą przeprowadzić się do nowego domu. Prace na budowie ruszyły wiosną, a dziś ich dom ma już dach! Ania i Grzesiek Bardowscy od samego początku relacjonują, jak wyglądają prace przy budowie. Teraz w sieci pojawił się nowy film, na którym jedna z najpopularniejszych par z hitu TVP pokazuje, jak teraz wyglądają wnętrza ich królestwa!

Para pokazała również wnętrza nowego domu.

Jeszcze tego nie wiecie, ale jesteście właśnie w naszej sypialni. Ale tu będzie pięknie!- mówił szczęśliwy Grzesiek.

Ścian jeszcze nie ma, ale my wszystko wiemy, gdzie co będzie się znajdować. Teraz jak dekarz skończy pracę to ekipa, ta która stawiała nam mury, wraca tutaj, postawią ścianki działowe i to ma być jeszcze w listopadzie- dodała Ania.