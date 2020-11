Rolnik szuka żony: Ania Bardowska ostrzega internautów i apeluje o pomoc! Co się stało? 

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" podczas relacji na InstaStories ostrzegała swoich fanów i poprosiła ich o pomoc w bardzo ważnej sprawie. Żona Grześka zdradziła bowiem, że ktoś podszywa się pod nich na Facebooku i próbuje wyłudzić od internautów ważne dane! Ania Bardowska nie ukrywa, że jest przerażona całą sytuacją. Sprzedźcie, co powiedziała!

Ania i Grzesiek Bardowscy już od kilku lat prowadzą dwa profile na jednym z portali społecznościowych. Na Facebooku możemy ich znaleźć pod nazwą "Bardowscy" oraz "Grzesiek i Ania z rolnika". Para publikuje tam zdjęcia, filmy czy informacje z których możemy dowiedzieć się co u nich słychać. Niestety, teraz okazuje się, że ktoś podszywa się pod Anię i Grześka na Facebooku! Oszust założył konto, które nazwał "Bardowscy" i publikuje tam treści skopiowane z prawdziwego profilu pary z programu "Rolnik szuka żony"! O wszystkim poinformowała Ania:

Od wczoraj ktoś się pod nas podszywa. Założył sobie na Facebooku profil który nazywa się tak jak nasz, czyli Bardowscy. To nie jesteśmy my! Ktoś skopiowal nasze zdjęcia, linki do filmow, od razu widać że jest to podejrzane ponieważ my nasz profil prowadzimy już od lat, a tam ktoś hurtem wrzuca. Najgorsze, że ktoś zorganizował konkurs- rozdanie, nie wiem jak to nazwać- po prostu wyłudza od was numery waszych kart! Mało tego, widziałam ze kilka osób dało się nabrać- Ania Bardowska powiedziała podczas relacji na InstaStories. To jest koszmar ze ludzie podaja tam numery swoich kart bankowych- dodała.