"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska zaimponowała internautkom! Zobaczcie jak wyglądała z samego rana

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" na swoim Intagramie zamieściła nowe zdjęcie, na którym możemy zobaczyć ją i jej urocze pociechy - Liwię i Jasia. Okazało się, że maluchy to prawdziwe ranne ptaszki i tym razem nie dały pospać swojej mamie. Fanki rolniczki, które również mają dzieci, doskonale wiedzą jak "urocze" są takie pobudki. Podziwiają jednak Anię za jedną rzecz. Jaką? Zobaczcie!

"Rolnik szuka żony": Ania Bardowska nie może narzekać na nudę. Liwia i Jaś zorganizowali mamie uroczą pobudkę

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" ma ostatnio dużo obowiązków. Praca na gospodarstwie, budowa domu, prowadzenie social mediów, zajmuje jej mnóstwo czasu. Jednak rolniczka potrafi wszystko doskonale łączyć i przede wszystkim, pomimo natłoku zadań, stara się poświęcić jak najwięcej czasu swoim pociechom. Ostatnio żona Grzegorza Bardowskiego, miała ciężką noc - niestety Jaś zachorował.

No i doczekałam się jesieni. (...) Niestety mój mały malarz od nowa ma katar, co widać po moich pokrążonych oczach - ostatnia noc nie była łatwa (nawet makijaż tego nie zatuszuje) - napisała Ania Bardowska.

Wygląda na to, że ostatnia noc wymęczyła Liwię i Jasia, dlatego tym razem urocze pociechy Ani, szybciej poszły spać, ale za to zafundowały rolniczce bardzo wczesną pobudkę. Oczywiście internautki, które mają dzieci, doskonale rozumieją, co czuje gwiazda "Rolnik szuka żony".

- Ale to wszystko z miłości :))) - Ranne ptaszki. Nie wiem, skąd dzieci mają tyle energii 😄 - U nas od 4 lat codziennie pobudka o 7:00, a nawet zdarza się i wcześniej wstać. 😄😊 Uroki bycia rodzicem... - piszą fani.

Ponadto fanki Ani są pod wrażeniem, że pomimo tak wczesnej pobudki, rolniczka jest już w makijażu i pięknym stroju.

U mnie też z tą różnicą, że pani ubrana, a ja dalej w piżamie 🙈 Masz na sobie makijaż tak z rana? ❤️😍 - piszą fanki.

Podziwiamy rolniczkę za tą energię i świetną organizację. Zobaczcie zatem jak wyglądał ostatni poranek w domu Ani Bardowskiej!

Ania Bardowska nie może narzekać na nudę! Ma wiele obowiązków, jednak to dzieci zawsze są dla niej na pierwszym miejscu