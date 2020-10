"Rolnik szuka żony 7": Poruszające wyznanie Józefa. Rolnik nie potrafił powstrzymać łez...

Program "Rolnik szuka żony" już po raz siódmy pojawił się na antenie Telewizji Polskiej. Jednym z bohaterów najnowszej edycji jest Józef, który dał się poznać jako bardzo energiczny, dowcipny i uśmiechnięty mężczyzna. Jednak w ostatnim odcinku show rolnik nie potrafił powstrzymać łez. A wszystko przez brak wsparcia ze strony rodziny, która nie jest zachwycona jego udziałem w programie. Zobaczcie sami.

Józef jest najstarszym uczestnikiem siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna ma 66 lat i jest wdowcem od 16 lat. Jego żona zmarła niedługo po tym, jak wykryto u niej guza. Rolnik przyznał, że co prawda po śmierci żony poznał wiele ciekawych kobiet, jednak z żadną nie udało mu się stworzyć jakiejś głębszej relacji między innymi dlatego, że Józef nie chce zmieniać swojego miejsca zamieszkania. Z tego też względu postanowił zgłosić się do programu "Rolnik szuka żony" i ma nadzieję, że teraz uda mu się odnaleźć szczęście w miłości.

Wygląda jednak na to, że entuzjazmu Józefa dotyczącego udziału w programie nie podziela jego rodzina. Już na samym początku tej edycji rolnik wspominał, że jego mama nie jest zadowolona, że zdecydował się na ten krok. W najnowszym odcinku mężczyzna znów poruszył ten temat - tym razem jednak nie mógł już powstrzymać łez...

Chciałbym poczuć to coś - chcę kochać i chcę być kochanym. Mama na mnie krzyczy, że "ty się filmów naoglądałeś, to tylko w filmie jest taka miłość". Mam trochę za złe jej, że mi nie kibicuje. Powinna być zadowolona, tak samo moje dzieci. Nieraz to człowiek aż się popłacze... - powiedział Józef.