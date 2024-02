Widzowie już zacierają ręce i wypatrują nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Po raz kolejny zobaczymy na parkiecie same największe sławy, jednak na poznanie oficjalnych par przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Czyżby jednak Roksana Węgiel podpadła władzom Polsatu i przedwcześnie pokazała, z kim będzie tańczyć? Zdjęcie trafiło do sieci!

Roksana Węgiel pokazała swojego partnera z "Tańca z gwiazdami"

Już niebawem wystartuje wiosenna ramówka Polsatu, a to oznacza, że na antenę powrócą największe hity stacji, ale i zagoszczą nowe produkcje. Niewątpliwie jednym z ulubionych formatów widzów jest "Taniec z gwiazdami", do którego próby już ruszyły! W najnowszej edycji zobaczymy m.in. Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Filipa Chajzera, Maffashion czy Roksanę Węgiel!

Szczególnie udział 19-latki przykuł uwagę wszystkich, bowiem jej nazwisko od miesięcy jest najgłośniej rozbrzmiewającym w polskich mediach. Ostatnio poznaliśmy również pełen skład tancerzy i tancerek, którzy wezmą uczestników pod swoje skrzydła. Póki co jednak informacja o tym, kto z kim zatańczy, pozostaje owiana tajemnicą, choć pojawiają się pewne przecieki.

Instagram@roxie_wegiel

Niedawno Roksana Węgiel powiedziała, co sądzi o swoim partnerze tanecznym, którym rzekomo ma być Michał Kassin. 19-latka nie mogła jednak ostatecznie potwierdzić, czy to właśnie z nim będzie walczyć o pierwsze miejsce. Teraz mimo to wrzuciła do sieci zdjęcie ze swoim partnerem, zdradzając więcej, niż można by się spodziewać.

Okazuje się, że nawet na sali tanecznej uczestnicy znaleźli czas na świętowanie Tłustego Czwartku. Z tej okazji wokalistka postanowiła uraczyć odbiorców fotką, na której dumnie dzierży cały karton lukrowanych pączków. To jednak nie one zwracają największą uwagę, a programowy partner Roxie, który stanął u jej boku! 19-latka co prawda zasłoniła jego twarz emotikoną, jednak sama postura i wystające włosy już mogą sporo zdradzać.

Co ciekawe, widoczne szczegóły rzeczywiście zdają się odpowiadać Michałowi Kassinowi. Czy za wrzucenie takiej fotki Roksanę mogą czekać surowe konsekwencje? Tego nie wiadomo, choć jedno wydaje się pewne - Polsatowi może nie spodobać się, że ta zdradziła tak wiele przed startem programu.

Roksana Węgiel pokazała swojego partnera z "Tańca z gwiazdami" Instagram@roxie_wegiel