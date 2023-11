Niedawno w mediach gruchnęła zaskakująca wiadomość. Roksana Węgiel podczas jednego z wywiadów przez przypadek zdradziła, że już niedługo po raz kolejny zostanie starszą siostrą. Jej mama spodziewa się bowiem dziecka. Jak udało się nam ustalić, będzie to chłopiec, który otrzyma na imię Tymon.

Do tej pory mama Roksany Węgiel zawsze czuwała nad jej karierą i towarzyszyła córce podczas podróży. Czy nastolatka zawiesi koncertowanie przez to, że mama nie będzie mogła z nią wyjeżdżać? Zobaczcie, co udało nam się ustalić!

Roksana Węgiel zawiesi karierę przez ciążę mamy?

Jakiś czas temu Roksana Węgiel gościła w naszej redakcji i opowiadała o swojej galopującej karierze. Nastolatka zaznaczyła, że bardzo dużo zawdzięcza swojej mamie. To właśnie ona odłożyła na bok własne sprawy, aby móc czuwać nad córką. Była jej kierowcą, stylistką, menedżerką, a przede wszystkim najlepszą przyjaciółką.

Teraz, gdy mama Roxie Węgiel spodziewa się trzeciego dziecka, fani piosenkarki zaczęli zadawać sobie jedno pytanie: czy nastolatka zawiesi karierę na czas trwania ciąży mamy? Spytaliśmy o to u źródła!

Do tej pory nigdy nie puszczaliśmy Roksany nigdzie samej. Zawsze jeździłam z nią ja, a rzadziej mąż. Na szczęście poród mam zaplanowany na luty. To jest taki czas, kiedy jest mniej koncertów. Ustaliliśmy z mężem, że wtedy Roksaną zajmie się on. Tata przejmie pałeczkę i będzie jeździł z córką do Warszawy, jeśli zajdzie taka potrzeba. A potem ja wracam na posterunek. Jestem już doświadczoną mamą. Jeśli będzie trzeba, zabiorę synka w podróż i w ten sposób będę też blisko Roksany. Poradzimy sobie. Jesteśmy zgraną rodziną! Nadal oboje z mężem nie uważamy, by Roksana mogła sama działać w show-biznesie. Jest jeszcze nieletnia! Dlatego dbamy o nią i będziemy dbać dalej - zapewnia nas mama Roxie, Edyta.

Wygląda na to, że fani Roksany Węgiel mogą spać spokojnie. Jej karierze nic nie zagraża!

Roksana Węgiel jest już starszą siostrą. Teraz do tej uroczej dwójki dołączy kolejny maluch, Tymon

Mama Roksany czuwa nad jej karierą i chce ją ochronić przed pułapkami show-biznesu