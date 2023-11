Roksana Węgiel szturmem podbija polski i światowy rynek muzyczny! 14-latka najpierw została zwyciężczynią programu "The Voice Kids", a chwilę później stanęła na podium podczas Eurowizji Junior 2018. Roksana Węgiel podbiła serca słuchaczy na całym świecie i to właśnie ona zajęła pierwsze miejsce w tym konkursie. Czy lawina sukcesów w życiu nastolatki spowodowała, że uderzyła jej do głowy woda sodowa? Spytaliśmy o to Dawida Kwiatkowskiego, który zna się z Roxie jeszcze z czasów "The Voice Kids". Zobaczcie, co nam zdradził juror!

Roksana Węgiel odnosi ogromne sukcesy

East News

Czy to możliwe, żeby woda sodowa uderzyła jej do głowy?

East News

