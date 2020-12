To on całkowicie skradł serce Roxie Węgiel! Komu poświęca teraz swój czas?

Roksana Węgiel niedawno pochwaliła się nowym członkiem rodziny. Okazuje się, że uroczy kociak absolutnie skradł serce młodej gwiazdy i zdecydowanie jest to miłość od pierwszego wejrzenia. Teraz artystka pochwaliła się na Instastories zdjęciami z zabaw z kociakiem i zdradziła, jak pieszczotliwie go nazywa. Trzeba przyznać, że to dosyć zaskakujące!

Nowy zwierzak Roksany Węgiel całkowicie skradł jej serce...

Niedawno Roksana Węgiel musiała poradzić sobie ze stratą swojego ukochanego czworonożnego przyjaciela. Kot uległ poważnemu wypadkowi i niestety nie udało się go uratować.

Po kilku miesiącach nastolatka zdecydowała się na kolejnego zwierzaka i na Instagramie artystki widać, że już od pierwszych chwil jest nim absolutnie zauroczona. Roksana Węgiel nowego kotka nazwała Pusheen, ale okazuje się, że na co dzień nazywa go inaczej. Określenie, którego używa może zaskakiwać. Najpopularniejsza nastolatka w Polsce właśnie pochwaliła się tym na Instastories:

Zmęczona krówka - napisała Roksana Węgiel pod zdjęciem ze swoim kotem.

Tylko spójrzcie na to urocze zdjęcie! Tego kociaka nie można nie kochać...

Roksana jest prawdziwą miłośniczką kotów. Poprzedniego zwierzaka też uwielbiała.

Niedawno o Roxie Węgiel było głośno w kontekście zerwania jej współpracy z wytwórnią. Sytuacja jest jednak rozwojowa, i żadna ze stron nie podaje jeszcze oficjalnego komunikatu. Roksana może jednak skupić się teraz na odpoczynku... i swoim kocie!