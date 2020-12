Co dalej z karierą Roxie Węgiel? Mamy komentarz taty nastoletniej gwiazdy

Wygląda na to, że w życiu zawodowym Roksany Węgiel szykują się poważne zmiany. Według doniesień medialnych nastoletnia gwiazda miała zakończyć dotychczasową współpracę z wytwórnią, która do tej pory odpowiadała za jej muzyczne poczynania. Według doniesień serwisu Pudelek.pl, młoda wokalistka miała pracować ponad swoje siły, a warunki kontraktu nie były dla niej korzystne. Jak będzie wyglądała dalsza kariera Roksany Węgiel? Skontaktowaliśmy się z tatą Roksany, Rafałem Węglem z prośbą o komentarz. Sprawę skomentowała również wytwórnia Universal Music Polska.

Roksana Węgiel odeszła z wytwórni?

Kariera Roksany Węgiel zaczęła się na początku 2018 roku w programie "The Voice Kids". Już po przesłuchaniu w ciemno wiadomo było, że to głos, który może jeszcze wiele zwojować na polskiej scenie muzycznej. Po wygranej w talent show, kariera Roxie nabrała tempa. Jesienią reprezentowała Polskę na konkursie Eurowizji Junior 2018 w Mińsku, gdzie na zawsze zapisała się w historii, jako pierwsza w Polsce zwyciężczyni konkursu. Niedługo później ruszyła wielka trasa koncertowa, premiera płyty, nowe teledyski, reklamy a także aktorskie wyzwania. Roksana Węgiel miała zaledwie 13 lat, kiedy jej życie wywróciło się do góry nogami. Nastolatka musiała znaleźć rozwiązanie, aby móc połączyć edukację z dynamicznie rozwijającą się karierą muzyczną.

Według doniesień serwisu Pudelek.pl, Roksana Węgiel miała zakończyć współpracę ze swoją dotychczasową wytwórnią. Rodzice nastoletniej gwiazdy mieli być niezadowoleni z dotychczasowej współpracy:

Kontrakty przygotowywane przez duże wytwórnie nigdy nie były bardzo korzystne dla artystów. Nie jest łatwo taką umowę podważyć, a o zerwaniu nie ma mowy. Jednak opiekuni artystki znaleźli sposób. Miało być to możliwe dzięki wielu nadgodzinom, które młoda artystka spędziła na planach sesji i teledysków. Mocno przekraczały one dopuszczalne normy. Najprawdopodobniej rodzice Roxi powiedzieli dość - cytuje swoje źródło Pudelek.pl

Według informacji serwisu Roksana miała pracować ponad swoje siły i nie były respektowane warunki umowy, określające wymiar godzin pracy dla osoby niepełnoletniej. Innym z dowodów na zakończenie współpracy nastoletniej gwiazdy z wytwórnią, miał być brak jej piosenek w radiach, co nie umknęło uwadze jej fanom. Pierwsze zmiany odnośnie spraw zawodowych widoczne są także na oficjalnym profilu młodej gwiazdy na Instagramie. W krótkim bio został zmieniony adres kontaktowy w sprawach zawodowych.

Czy Roksana Węgiel i Universal Music Polska już nie współpracują? Skontaktowaliśmy się z wytwórnią, oto ich oficjalne stanowisko w sprawie:

Umowa pomiędzy Roksaną Węgiel a Universal Music Polska pozostaje w mocy, a zgodnie z jej zapisami, szczegóły dotyczące współpracy objęte są klauzulą poufności. Prawdą jest, że obecnie toczą się rozmowy na temat podejścia obydwu stron do realizacji dalszych działań. Wierzymy, że wkrótce wspólnie wypracujemy najlepsze rozwiązania zarówno dla Roksany jak i jej kariery muzycznej. Pojawiających się online artykułów, bazujących na informacjach nieznanego pochodzenia, nie należy traktować jako wiarygodnych źródeł informacji w tej sprawie.

Postanowiliśmy skontaktować się także z panem Rafałem Węglem, tatą Roksany.

Nie możemy się wypowiadać na ten temat bardzo mi przykro. Sytuacja jest taka a nie inna i obowiązują nas klauzule poufności - wyjaśnił w rozmowie z Party.pl

Pozostaje nam czekać na ostateczne decyzje stron.

Roksana Węgiel odeszła z wytwórni? Według medialnych doniesień dalszą karierą młodej wokalistki mają pokierować rodzice.

Czy Roksana Węgiel definitywnie rozstała się z wytwórnią, z którą współpracuje od ponad dwóch lat?