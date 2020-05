Roksana Węgiel wzięła udział w #Hot16Challenge2! Posłuchajcie o czym rapuje!

Roksana Węgiel dołączyła do gwiazd, które wzięły udział w akcji #Hot16Challenge2! Fani nie kryją zachwytu nad wykonem młodej piosenkarki. To nagranie już zdążyło rozgrzać internet, chociaż dopiero co pojawiło się w sieci. Posłuchajcie o czym rapuje 15-letnia wokalistka. My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!

Roksana Węgiel dołączyła do akcji #Hot16Challenge2!

#Hot16Challenge2 bije rekordy popularności! Akcja już dawno wykroczyła poza kręgi polskiego rapu i włączyły się do niej nie tylko gwiazdy estrady, ale również politycy. Wśród tych osób znalazł się nawet prezydent Polski Andrzej Duda, który swoim rapem rozgrzał internet. O co zatem chodzi w wyzwaniu? Twórcy mają 72 godziny na stworzenie i zamieszczenie w sieci 16-wersowej zwrotki. Tematyka jest dowolna, nie ma żadnych ram. Potem należy nominować kolejne osoby, które mają 3 doby na wykonanie swojego rapu. Cel jest szczytny, bowiem zbierane są pieniądze, które w całości mają zostać przekazane na lekarzy, personel medyczny oraz pomoc szpitalom w walce z koronawirusem.

W sieci właśnie pojawiło się kolejne nagranie z cyklu #Hot16Challenge2, które zamieściła... Roksana Węgiel. O czym rapuje młoda piosenkarka?

Czasem myślę sobie, że to wszystko zaraz minie. Wczoraj skandowali w Twoim mieście moje imię. Dzisiaj w domu na Tik Toku tworzę nowy trend. Bądźmy samotni razem dobrze jest jak jest. W ważnej sprawie jak live Maty, leci zwrotka dla kumatych Mamy milion rosną staty, się pomaga klikasz płacisz. To taki prosty gest, duchem bogatszy stajesz się. Dzień z rodziną, robię roomtour na fejstajmie jak podwórku. W kółko w dresach, new lookbook. Stay at home, nie pominę tego punktu. Wiadomości złe w TV zalewają dni też to widzisz. Modlitwa łzy ukoi, a jedność nas ochroni. Miłość do ludzi to prawdziwy challenge. Miłość do ludzi to prawdziwy challenge. Miłość do ludzi to prawdziwy challenge. Miłość do ludzi to prawdziwy challenge.

Roksana do challengu nominowała Edytę Górniak, Suchar Codzienny, Anikę Dąbrowska i... Beyoncé! Fani nie kryją zachwytu nad wykonem młodej wokalistki.

- Ale sztos 💕💜 Czekałam na to ❣️ 😍😍😍 - „Modlitwa łzy ukoi a jedność nas ochroni” mam ciary 😢❤️ - Zdecydowanie najlepsza hot 16, kochamy Cię Roxie ❤️❤️ - piszą fani Roxie Węgiel.

Musimy przyznać, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wykonu 15-letniej wokalistki! To nagranie powinien zobaczyć każdy!

Roksana Węgiel dołączyła do akcji #Hot16Challenge2, w której udział wzięli już między innymi Dawid Podsiadło, Agnieszka Chylińska, a nawet prezydent Polski Andrzej Duda!