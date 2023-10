Telewizja Polska zorganizowała specjalny koncert z udziałem gwiazd, które swoją muzyczną karierę rozwinęły właśnie dzięki udziałowi w programach "The Voice". Nikogo zatem nie dziwi obecność Roksany Węgiel, która jako 13-letnia dziewczynka, wygrała "The Voice Kids". Dziś Roxie to wielka gwiazda polskiej sceny muzycznej, która ma miliony fanów i mnóstwo muzycznych sukcesów. Zobaczcie zatem, jak Roksana Węgiel prezentowała się na koncercie "Gwiazdy The Voice".

Roksana Węgiel na koncercie "Gwiazdy The Voice". Zaszalała ze stylizacją

Formaty typu "The Voice" stały się przepustką do muzycznej kariery wielu znanych dziś gwiazd. W tym granie znajdują się między innymi Dominik Dudek, Mateusz Ziółko, Alicja Szemplińka, czy Krystian Ochman. Również edycje poświęcone najmłodszym artystom sprawiły, że dziś ich uczestnicy to popularni muzycy. W tym gronie są m.in. Viki Gabor, Sara James, czy wspomniana już Roksana Węgiel. I właśnie ostatnia z wymienionych artystek była jedną z gwiazd koncertu "Gwiazdy The Voice". Na ten wyjątkowy wieczór młoda wokalistka postawiła na naprawdę odważną kreację. Sami spójrzcie!

Roksana Węgiel wybrała czerwoną sukienkę o długości mini od Jacquemusa. Ten model nie należy do najtańszych, bo trzeba liczyć się z wydatkiem ok. 5469 złotych! Do swojej kreacji młoda gwiazda dopasowała również czarne buty na niebotycznie wysokim obcasie.

I jak Wam się podoba najnowsza stylizacja 18-letniej wokalistki? Zobaczcie więcej jej najnowszych zdjęć!

