Fani, którzy śledzą karierę Roksany Węgiel już od kilku lat, z pewnością zauważyli sporą zmianę, którą przeszła wokalistka niedługo po 18. urodzinach. Gwiazda decyduje się na coraz odważniejsze stylizacje, a nawet została twarzą jednej z marek bieliźnianych. Niedawno Roxie Węgiel razem z ukochanym wybrali się w romantyczną podróż do Amsterdamu, a teraz wokalistka zaskoczyła ujęciem z tego wyjazdu!

Roksana Węgiel podzieliła fanów nowym kadrem

Odkąd Roksana Węgiel uzyskała pełnoletność, decyduje się pokazywać swoim fanom w nieco bardziej drapieżnej i kobiecej odsłonie. Zdania internautów co do takiego image'u młodej gwiazdy są mocno podzielone, jednak nie przeszkadza to wokalistce w publikacji kolejnych odważnych ujęć. Tym razem Roksana Węgiel zdecydowała się na publikację ujęcia z ... Amsterdamu, gdzie niedawno wybrała się z Kevinem Mglejem.

Roksana Węgiel nie kryła zachwytu Amsterdamem już kilka dni temu, a teraz postanowiła zapozować na tle jednego ze słynnych kanałów w jesiennej stylizacji, w której jednak nie zabrakło "pazura".

Estetyka Amsterdamu - napisała zachwycona Roksana Węgiel, pozując w krótkiej mini.

Zdania fanów na temat stylizacji Roksany Węgiel znowu były mocno podzielone. Jedni przyznawali, że klimat Amsterdamu jesienią zdecydowanie przypadł im do gustu, inni zaś krytycznie podeszli do tematu.

Zaskoczyłaś fanów nocnym postem. Super zdjęcia, naprawdę ma charakterystyczny klimat to miasto.

Amsterdam? To miasto rozpusty? Już się w głowie poprzewracało!

Moja ulubiona para!

Gołym okiem widać, że Amsterdam urzekł Roksanę Węgiel, o czym wokalistka pisała już kilka dni temu, gdy zdobyła się nawet na miłosne wyznanie w kierunku tego miasta!

Nie sądziłam, że tak się zakocham w tym miejscu... jest cudownie - pisała Roxie Węgiel.

A jak Wam się podobają najnowsze ujęcia Roksany Węgiel i Kevina Mgleja? Wygląda na to, że ich miłość kwitnie!

