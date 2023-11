Roksana Węgiel za chwilę wraca do Polski - ostatnie dni spędziła w Tel Awiwie, gdzie odbył się 63. Konkurs Piosenki Eurowizji dla dorosłych. Po zeszłorocznej wygranej w Eurowizji Junior 14-latka była gościem specjalnym na imprezie. Gwiazda wypadła znakomicie w telewizji! Teraz jej najnowsza stylizacja wzbudziła ogromne zainteresowanie i kontrowersje. O co chodzi?

Roksana Węgiel ma coraz więcej fanów, a co za tym idzie, także i wrogów. 14-latka musi uważać na każdym kroku. Ostatnio gwiazda została nawet skrytykowana za zdjęcie z parą prezydencką! Teraz część internautów nie pozostawiła na niej suchej nitki za ostatnie zdjęcie na Instagramie. Według nich Roksana przesadziła ze strojem i z pozą do fotografii.

- Spójrzcie sobie na nią na początku the Voice Kids a teraz . Widać idealny przykład co odwalą ludzią od kasy - pisali hejterzy!

Pojawiły się również komentarze broniące gwiazdę. Zdjęcie polubili też m.in. Andrzej Duda i Maciej Musiał.

- Goddamn Ludzie, jak Wam nie wstyd rzucać takie żałosne komentarze w stronę tak młodej dziewczyny? Spójrzcie na patologie w całej Polsce. Jak się zachowują 14-latki, a potem na nią, na osobę, która spełnia się muzycznie, bo ma do tego duży talent, ale Wy hieny będziecie się strzelać do kwestii jej ubioru. (...) Pozdrawiam mała, spełniaj marzenia i nie zwracaj uwagi na te bandę pozerów, rób swoje, bo robisz to świetnie!

- Jaka piękna.

- Serio ludzie! Opanujcie się. Czy my nastolatkowie nie mamy prawa ubierać się jak chcemy? Gdzie tu jest coś wyzywającego?

- Jesteś cudowna.. ???? brak mi słów normalnie, jaka ty jesteś pracowita, dobra, jak myślisz o fanach - pisali fani.