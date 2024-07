Od kilku dni show-biznes żyje niespodziewanymi zaręczynami Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem. Sporą sensację wzbudza fakt, że wokalistka ma dopiero 18 lat, a już tak poważnie myśli o swojej przyszłości ze starszym o 8 lat producentem. Część internautów i jej fanów sceptycznie podeszła do tego tematu, twierdząc, że Roxie jest po prostu na to za młoda. Justyna Steczkowska, poproszona przez naszą reporterkę o komentarz w tej sprawie, ma do powiedzenia tylko jedno!

Justyna Steczkowska o Roxie Węgiel i Kevinie

Roksana Węgiel i Kevin Mglej zaręczyli się już kilka miesięcy temu, ale o fakcie poinformowali fanów dopiero niedawno pisząc:

Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe...

Na Roxie, po raz kolejny, wylała się fala nieprzyjemnych komentarzy - niektórzy pisali, że 18-letnia wokalistka pospieszyła się z tak ważną decyzją w życiu. Co o tym wszystkim sądzi Justyna Steczkowska? Diwa miała okazję pracować z Kevinem przy swoich ostatnich singlach ("D.N.A" i "Poza ramą"), a temat jego zaręczyn z Węgiel podsumowała krótko i na temat:

Co ja mogę sądzić o zaręczynach, oni na pewno wiedzą co robią. Jak są zakochani to życzę im szczęścia - mówi w Party.pl Steczkowska.

A jak ocenia muzyczną karierę Roxie, ale i Viki Gabor? Posłuchajcie!

