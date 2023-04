Roksana Węgiel mimo młodego wieku i wielu osiągnięć od czasu do czasu wzbudza kontrowersje. Zwyciężczyni " The Voice Kids " często musi mierzyć się z zarzutami, że ubiera się nieadekwatnie do wieku i wybiera zbyt dorosłe, a czasem wręcz za odważne stylizacje. Do tej pory 16-letnia gwiazda na co dzień wybierała proste zestawy, typowe dla nastolatek w jej wieku z jeansami i sneakresami w roli głównej, ale tym razem zaskoczyła odważniejszym zestawem, jak i pozą. To zdjęcie nie mogło przejść bez echa! Przepiękny i modny makijaż wyczarujesz dzięki kosmetykom z tej drogerii. Kod rabatowy Douglas pozwoli Ci sporo zaoszczędzić na zakupach. Roksana Węgiel w odważnej pozie. Nowe zdjęcie gwiazdy wywołało burzę w sieci! Roksana Węgiel opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie i zaprezentowała się w odświeżonej fryzurze, jednak to jej poza i głęboki dekolt wzbudziły największe zainteresowanie fanów młodej gwiazdy. Fanki wokalistki uważają, że Roksana Węgiel wygląda doskonale w nowej stylizacji i nie widzą nic złego w jej pozie: Ale petardaaaaa😍 Najpiękniejsza idolka na świecie!!! Ooo wow😍😍 mega fryzuraa❤️ Piękna Roksana. Jak Natsu. Tymczasem pojawiają się też głosy Internautów, którzy sugerują wprost, że młoda gwiazda przesadza i za bardzo stara się epatować seksapilem: ale wydoroślałaś Tak bez urazy ale na tym zdjęciu wyglądasz na 30 lat fajnie swiecisz biustem Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie Roksany. Faktycznie jest zbyt odważne? Zobacz także: Roksana Węgiel w eleganckiej stylizacji na komunii brata. W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście! "Piękna" Wyświetl ten post na Instagramie. ...