W tym roku Eurowizja Junior odbędzie się w Gliwicach! Polskę będzie reprezentować zeszłoroczna zwyciężczyni Konkursu, Roksana Węgiel. Poprzednio młoda piosenkarka skradła serce całego świata piosenką "Anyone I Want To Be". Czy w tym roku 14-latka znów nas zaskoczy? Wszyscy mamy taką nadzieję! Ale co dokładnie zaśpiewa Roksana? O to zapytaliśmy główną zainteresowaną!

Zobaczcie, co o Konkursie Piosenki Eurowizji dla dzieci 2019 Roxie zdradziła Party.pl. Też nie możecie doczekać się listopadowej imprezy?

East News

