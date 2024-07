Gwiazdy kochają włączać się w akcje promujące zdrowy tryb życia. My też je pochwalamy. Mało jest jednak aż tak odważnych, którzy na publiczne wydarzenie przychodzą bez... makijażu. Wiedząc, że przed wejściem czekają fotoreporterzy, a zdjęcia kilka godzin później trafią do internetu to nie lada wyczyn pozować w wersji w 100% naturalnej. Na taki krok zdecydowała się Marzena Rogalska.

Prezenterka "Pytania na śniadanie" na inauguracji klubu komediowego "Chłodna" (zobacz) pokazała swoją, dosłownie, prawdziwą twarz. Nie był to chyba do końca dobry pomysł, bo jej oczy wyraźnie były podkrążone, a na twarzy odkryła zmarszczki mimiczne. Nie to żebyśmy je wypominali, ale nie sposób o nich nie wspomnieć w momencie kiedy Marzena decyduje się na taki krok pozując do zdjęć. Warto jednak podkreślić, że Rogalska ma ładną cerę pozbawioną przebarwień czy wyprysków.

Porównajcie Rogalską z makijażem i bez. Widać różnicę?

