Rodzinka.pl trafi do kin! Kiedy losy rodziny Boskich zobaczymy na wielkim ekranie?

Serial „Rodzinka.pl” cieszy się niezmienną popularnością już od 15 sezonów! Losy rodziny Boskich uwielbiają widzowie TVP i jak informuje se.pl teraz serial doczeka się kinowej ekranizacji. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się już latem, a kiedy produkcja może trafić do kin?

„Rodzinka.pl” trafi do kin!

Fani serialu Rodzinka.pl mają powody do radości! Ich ulubiony serial w końcu doczeka się kinowej wersji, która będzie bazowała na głównych wątkach serialu, ale rozwinięte zostaną losy najmłodszych bohaterów. Tym razem to nie Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karola będą na pierwszym planie, ale ich dzieci i ich miłosne historie:

Główny wątek fabuły będzie skierowany na młodych, czyli bohaterów Maćka Musiała, Olgę Kalicką, Zdrójkowskiego i Pawłowskiego. Wątek ciotki, czyli Agaty Kuleszy, będzie najbardziej zabawny, komediowy – mówi informator w rozmowie z „Super Expressem”.

Okazuje się, że film na postawie serialu "Rodzinka.pl" ma być skierowany do młodej publiczności i to ich TVP chce przyciągnąć do kin. Co więcej według informacji tabloidu film miałby trafić na ekrany w Walentynki, a jak wiadomo wiele par świętuje ten dzień właśnie w kinie.

Sądzicie, że kinowa wersja "Rodzinki.pl" powtórzy sukces serialu?

East News

Poszlibyście do kina?