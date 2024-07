To nie "Taniec z gwiazdami", ale serial "Rodzinka.pl" o rodzinie Boskich zrobił z niej gwiazdę. Pięć lat temu Olga Kalicka po raz pierwszy zagrała z Maćkiem Musiałem i od razu przypięto jej łatkę „dziewczyny Musiała”. Zapytaliśmy ją, czy tak naprawdę kiedykolwiek byli razem.

To zabawne, bo my nigdy nie byliśmy parą! Kiedy zaczynaliśmy grać, ja byłam pełnoletnia, a Maciek miał 16 lat. Traktowałam go raczej jak młodszego brata. Znaliśmy się już od podstawówki, opowiada ze śmiechem Olga w magazynie "Flesz".