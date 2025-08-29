Major Maciej Krakowian był jednym z najwybitniejszych pilotów myśliwców F-16 w Siłach Powietrznych. Przez 17 lat pełnił służbę, zyskując opinię niezastąpionego specjalisty i asa polskiego lotnictwa. Jego śmierć to niepowetowana strata nie tylko dla wojska, ale i dla całego społeczeństwa. Znany był pod pseudonimem „Slaba” i cieszył się ogromnym szacunkiem w środowisku wojskowym.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Nie żyje major Maciej Krakowian

Do katastrofy doszło podczas prób przed Air Show w Radomiu. Major Krakowian pilotował wojskowy samolot F-16, który rozbił się w trakcie ćwiczeń. To wydarzenie wstrząsnęło Polską. Organizatorzy pokazów natychmiast poinformowali o tragedii i rozpoczęli działania, których celem jest upamiętnienie pilota oraz udzielenie wsparcia jego rodzinie.

Ruszyła zbiórka na rzecz rodziny zmarłego pilota

W obliczu dramatu, organizatorzy Air Show w Radomiu we współpracy z Fundacją Siepomaga uruchomili oficjalną zbiórkę charytatywną dla żony i dwóch synów majora Krakowiana. „Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, w jak trudnym momencie życia znaleźli się Jego żona i synowie” – napisali, zachęcając do pomocy. Zbiórka zatytułowana „Dla Synków Slaba” umożliwia każdemu przekazanie wsparcia, które w całości trafi do rodziny pilota.

Prosimy Was o pomoc dla dwóch małych chłopców, którzy będą musieli dorastać bez taty. Każdy gest wsparcia to hołd dla odwagi i poświęcenia Macieja, to uhonorowanie jego pamięci i służby. To cegiełka, budując przyszłość jego dzieci, by dorastały w poczuciu bezpieczeństwa i wsparcia, którego ich tata zawsze dla nich pragnął czytamy.

Ogromne poruszenie wywołały słowa internautów, którzy rezygnują z odbioru pieniędzy za bilety na odwołane pokazy Air Show i decydują się przekazać środki na zbiórkę dla rodziny tragicznie zmarłego pilota. „Proszę przekazać środki za moje sześć biletów dla rodziny pilota”, „Ja sobie poradzę, a oni potrzebują wsparcia” – to tylko niektóre z komentarzy. W mediach społecznościowych rozprzestrzeniają się wyrazy współczucia i solidarności z bliskimi majora.

Wojsko wesprze rodzinę zmarłego pilota

Wsparcie płynie również od wojska. Rodzina Macieja Krakowiana może liczyć na pomoc psychologiczną i finansową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego żonie i dzieciom przysługuje pośmiertna odprawa. Według szacunków "Faktu", jej wysokość może wynieść około 66 tys. złotych – to równowartość sześciomiesięcznego uposażenia żołnierza zawodowego.

Ta tragedia poruszyła tysiące ludzi, którzy w obliczu dramatu pokazali solidarność i gotowość do działania. Organizatorzy Air Show podkreślają, że zrobią wszystko, by uczcić pamięć majora Krakowiana i zapewnić jego rodzinie należne wsparcie.

Zbiórkę na rzecz rodziny Macieja Krakowiana znajdziecie tutaj.

