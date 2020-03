Rodzice Pawła Królikowskiego w rozpaczy po śmierci syna. Czuwali przy nim do końca

Paweł Królikowski zmarł 27 lutego w szpitalu w Warszawie w wieku 58 lat. Aktor od lat zmagał się z ciężką chorobą neurologiczną. Do szpitala trafił jeszcze w tamtym roku. Jak podaje "Super Express" przez ostatni miesiąc był w śpiączce. Czuwali przy nim najbliżsi - żona, dzieci oraz rodzice.

Rodzice pożegnali Pawła Królikowskiego

Rodzice Pawła Królikowskiego na co dzień mieszkają w Zduńskiej Woli, jednak kiedy dowiedzieli się o pogarszającym stanie ich syna, przyjechali do Warszawy, by móc być przy nim blisko. Śmierć Pawła jest dla nich wielkim ciosem. Jak podaje "Super Express":

Przyjechali kilka dni przed jego śmiercią i czuwali przy jego łóżku. Pani Jadwiga i Pan Jan są w rozpaczy

Tuż po śmierci Pawła, jego syn, Antek, napisał:

Dzisiaj, po wielu miesiącach walki z chorobą, odszedł Paweł Królikowski. Nasz ukochany Tata i Mąż. Zawsze będziesz w naszych sercach❤️ Do zobaczenia Tato

Rodzina nie podaje jeszcze żadnych informacji na temat pogrzebu Pawła Królikowskiego.

Paweł Królikowski był jednym z najbardziej cenionych i lubianych aktorów w Polsce. Stworzył niezapomniane role w kultowych filmach i serialach. Ogromną popularność przyniosła mu rola Kusego w serialu "Ranczo".

AKPA

Problemy zdrowotne Pawła Królikowskiego rozpoczęły się kilka lat temu. W 2015 roku u artysty zdiagnozowano tętniaka mózgu, jednak dzięki natychmiastowej reakcji lekarzy szybko powrócił do formy.