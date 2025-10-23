Agnieszka Kaczorowska, znana aktorka i tancerka, przeżyła wyjątkowy moment na planie programu „Taniec z gwiazdami”. W szóstym odcinku show zabrała ze sobą swoją starszą córkę – Emilię. W emocjonalnym wpisie na Instagramie podkreśliła, jak bardzo cieszy się, że jej dziecko mogło zobaczyć ją na żywo podczas występu. W emocjonalnym wpisie nie ominęła również Rogacewicza!

Córeczka Kaczorowskiej na planie "Tańca z gwiazdami"

W minioną niedzielę na planie "Tańca z gwiazdami" pojawił się wyjątkowy gość - Agnieszka Kaczorowska zabrała ze sobą swoją starszą córkę. Aktorka wyznała, że był to pierwszy raz, gdy dziewczynka oglądała ją na żywo w programie. Opublikowała z tej okazji poruszający filmik, na którym widać ją razem z pociechą. Pod nim napisała:

Na ostatnim LIVEie ''Tańca z gwiazdami'' pierwszy raz była moja córeczka (starsza, bo młodsza o tej porze śpi)… tak się cieszę, że dziewczyny mogą widzieć jak tańczę, że widzą, ile trzeba włożyć w to pracy, że widzą, ile mam w tym radości…

Dodała także, że chce swoim córkom pokazywać życie z pasją i odwagą do spełniania marzeń.

Chcę im pokazać, że życie z pasją i z odwagą do realizacji swoich marzeń jest wspaniałe i że zawsze jak życie daje cytrynę, to można z niej zrobić lemoniadę

Obecność córki na nagraniu programu była dla niej symbolicznym momentem, pełnym dumy i wdzięczności. Kaczorowska podkreśliła, że takie chwile są dla niej ważne nie tylko zawodowo, ale i rodzinnie.

Kaczorowska wyznała to o Rogacewiczu

W podsumowującym ostatni odcinek "Tańca z gwiazdami" filmiku nie zabrakło oczywiście ujęć z Marcinem Rogacewiczem. Zakochani coraz śmielej okazują sobie czułość przed kamerami, co widać w materiale. Wygląda na to, że pojawiło się też między nimi pierwsze wyznanie miłości! Agnieszka Kaczorowska podkreśliła we wpisie:

Robienie tego, co się kocha, z tym kogo się kocha i dla tych, których się kocha, to wielkie szczęście…

Tancerka zapowiedziała również:

Szykujemy się do kolejnej niedzieli, aby spełniać kolejne marzenia…

Przypomnijmy, że w minioną niedzielę Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz wykonali choreografię do cha-chy, którą w poprzednich edycjach tańczyli Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino. Ich wykonanie zostało ocenione przez jury maksymalnie – otrzymali 40 punktów.

Występ Kaczorowskiej i Rogacewicza był jednym z najbardziej emocjonalnych momentów odcinka. Publiczność i jurorzy byli pod ogromnym wrażeniem ich profesjonalizmu i zaangażowania. Partner Kaczorowskiej z programu nie krył dumy ze wspólnego tańca, a występ zakończył się owacjami na stojąco.

