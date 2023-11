22 marca, podczas 22. Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro 2018 – najważniejszych i największych targów branży HoReCa, odbyła się jubileuszowa 10. edycja autorskiego konkursu Roberta Sowy „Kulinarny Talent 2018".

Najlepszy z najlepszych był Dominik Chełmiński z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Drugie miejsce zajął Norbert Szefer (Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi), a trzecia była Iwona Rajwa (Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju). Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z regulaminem konkursu, każdy z uczestników musiał wykorzystać do przygotowania dania kilka obowiązkowych składników i produktów. W tym roku były to:

- comber z jagnięciny brytyjskiej z kością

- minimum 3 przyprawy z portfolio marki Prymat

- frytki z batatów marki Farm Frites

- minimum 1 produkt marki Bonduelle Food Service (do wyboru spośród następujących: Mieszanka grzybów, Boczniaki mini, Karczochy krojone serca, Groszek cukrowy młody Snow Peas, Pasternak krojony, Salsefia krojona minute

- napar z wybranej herbaty Herbapol Linia Premium: czarna, Earl Grey, malinowa, miętowa, zielona, zielona z jaśminem

- minimum 1 produkt ZT Kruszwica wybrany spośród następujących: Kruszwica Olej z esencją masła, Kujawski tłoczony na zimno – len, Kujawski 3 ziarna, Oliwier arachidowo-rzepakowy

- Ser Bursztyn

Konkurs poprowadzili: dziennikarz, prezenter i autor programów telewizyjnych Krzysztof Ibisz oraz gospodarz imprezy – Robert Sowa.

„Kulinarny Talent 2018” wybrały dwa składy jurorskie – jury profesjonalne składające się ze znanych autorytetów kulinarnych oraz jury gwiazd, w którym zasiadali znani i lubiani aktorzy, muzycy, dziennikarze… Oceniane były m.in.: mis en place, techniki kulinarne oraz smak i estetyka podania, czyli to, na co zwracają uwagę Klienci restauracji.

Nadzór nad Jury technicznym i degustacyjnym sprawował Robert Wojnarowski– szef kuchni N31 restaurant & bar by Robert Sowa.

Zobaczcie w naszym materiale wideo, co na temat konkursu zdradził Robert Sowa.

