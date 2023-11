Weronika Rosati zaprzecza jakoby miała żądać 22 tys. zł alimentów od swojego byłego partnera Roberta Śmigielskiego. W odpowiedzi na wpis aktorki, lekarz ujawnia nam projekt "porozumienia wychowawczego", które - jak twierdzi - otrzymał od jej prawnika. Rzeczywiście, jest tam mowa o dużej kwocie.

Kilka dni temu do mediów trafiły informacje o alimentach, jakich żąda Weronika Rosati od byłego partnera, Roberta Śmigielskiego. Kwota, którą ujawnił "Super Express", na polskie warunki jest ogromna. Według tabloidu, Rosati zażądała od lekarza na ich córeczkę 22 tysięcy złotych miesięcznie.

Niedługo po ujawnieniu treści tych żądań przez "Super Express", Weronika Rosati zdementowała informacje w obszernym wpisie na Instagramie.

- Pozwólcie, ze Wam opowiem jak jest naprawdę: oczywiście nie ma żadnego żądania z mojej strony alimentów w kosmicznej kwocie 22 tys.! Chociaż mojemu dziecku się należy tyle, ile według prawa powinno być może przy tym bardziej kosmicznych zarobkach lekarza faktycznie tyle wychodzi? Ale oczekiwaniami co do alimentów i warunków opieki zajmuje się mój prawnik - ja zajmuje się w tym czasie dzieckiem. Na razie zostałam zepchnięta do roli matki proszącej, której ojciec Dziecka narzucił kwotę alimentów, których tak, zgadliście, niechętnie z opóźnieniem płaci! Co miesiąc muszę sie prosic o pieniądze na podstawowe potrzeby Eli. A Eli i tak jest na moim utrzymaniu. - napisała Weronika Rosati na Instagramie.