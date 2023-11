Wyznania Weroniki Rosati nie spodobały się m.in. Magdzie Gessler i Krystynie Demskiej-Olbrychskiej. Aktorce zarzucono, że wiedziała w jaki związek się angażuje i że obraża Roberta Śmigielskiego. Jak informuje Fakt, Śmigielski ma już dość takiej sławy i chce, aby Weronika przestała o nim mówić w mediach. Poprosił już o pomoc prawników, którzy przygotowują dla aktorki specjalne pismo.

To będzie ostrzeżenie. Jeżeli Weronika nic sobie z tego nie zrobi, Robert będzie zmuszony podać ją do sądu o zniesławienie. Na razie tego nie zrobił ze względu na córkę i ma nadzieję, że Weronika po przeczytaniu pisma pójdzie po rozum do głowy i zamilknie. On jako lekarz nie może sobie pozwolić na szkalowanie – powiedział informator Faktu.