Przed nami 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w który jak co roku angażują się polscy celebryci, prześcigając się w kreatywnych pomysłach na aukcje. Tym razem poprzeczka została zawieszona wyjątkowo wysoko i mogłoby się wydawać, że trudno przebić dotychczasowe propozycje. Tymczasem Robert Makłowicz zaskoczył wszystkich, przekazując na WOŚP niezwykły portret. Musicie to zobaczyć.

34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to gorący temat w mediach społecznościowych i na aukcjach internetowych - tegoroczna zbiórka odbywa się pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" i ma wspierać diagnostykę oraz leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Wśród najgłośniejszych licytacji znalazła się rakieta i ręcznik z Wimbledonu przekazane przez Igę Świątek, które biją rekordy zainteresowania, a także aukcje wyjątkowych doświadczeń i pamiątek od znanych osób - między innymi złote korki piłkarskie wraz ze spotkaniem z premierem Donaldem Tuskiem, które osiągnęły już imponujące kwoty, oraz niecodzienne propozycje od influencerów i sportowców.

Wiele uwagi w sieci przyciągają także aukcje celebrytów - Julia Wieniawa wystawiła tzw. "nocowankę" ze sobą i grupą znajomych, która bardzo szybko przekroczyła wysokie kwoty i wzbudziła burzliwe dyskusje online, a Maciej Musiał zaproponował zatańczenie poloneza z nim na studniówce, weselu lub innej imprezie, co również przyciąga licytujących. Robert Makłowicz zaskoczył równie kreatywną propozycją.

Robert Makłowicz przekazał portret przodka na WOŚP

Robert Makłowicz znów zaskoczył fanów i internautów swoim nietypowym wsparciem dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W ramach 34. finału WOŚP postanowił przekazać na aukcję wyjątkowy "portret przodka" - obraz inspirowany XVIII‑wiecznymi strojami, przedstawiający jego wyobrażonego przodka z filiżanką herbaty w dłoni i kotem na kolanach. Portret, który powstał jako część scenografii do reklamy herbaty Lipton i został podpisany osobiście przez Makłowicza, natychmiast stał się internetowym fenomenem i wywołał falę żartobliwych komentarzy w mediach społecznościowych.

Ogromny szacunek dla Pana Roberta za dystans do siebie

Napoleon Bonażarte

Makłoleon pisali rozbawieni fani Makłowicza.

Aukcję znajdziecie tutaj.

