Robert Makłowicz odniósł się do konfliktu z Magdą Gessler! W wywiadzie, którego udzielił magazynowi "Flesz" przyznał, czy będzie rywalizował z restauratorką w stacji Food Network, w której oboje będą prowadzić swoje programy kulinarne. Już na prezentacji jesiennych nowości programowych stacji TVN oboje wprawili dziennikarzy w osłupienie. Powód? Na scenie pojawili się... pod rękę! Czy ten gest oznaczał zawieszenie broni?

Kilka lat temu Makłowicz niepochlebnie wypowiedział się o programie "Kuchenne rewolucje", których gospodynią jest Gessler, co wówczas rozsierdziło Magdę. Kto wyciągnął pierwszy rękę na zgodę?

A co Robert Makłowicz mówi o samej Magdzie Gessler? Nie szczędzi jej... pochwał!

Magdę znam od lat i cenię za to, co zrobiła dla kulinariów, bo nie można jej odmówić smaku i zmysłu do prowadzenia restauracji. Do niej należały niegdyś m.in. dwa wspaniałe lokale: serwująca dania kuchni hiszpańskiej Casa Valdemar i rosyjskiej – Caryca - dodał.