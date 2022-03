Robert Lewandowski zrzekł się ogromnych pieniędzy. To konsekwencje wojny na Ukrainie

Mama Roberta Lewandowskiego to jedna z najważniejszych osób w jego życiu. Jak się okazuje, Iwona Lewandowska dziś obchodzi swój wyjątkowy dzień, a o jej urodzinach nie mógł zapomnieć oczywiście jej sławny syn. Robert Lewandowski opublikował w mediach społecznościowych uroczą rodzinną fotografię, a wpis piłkarza poruszył jego fanów. Gwiazdor podarował jej jeszcze jeden, niezwykły prezent. Bliscy Roberta Lewandowskiego z pewnością długo tego nie zapomną. Robert Lewandowski bije rekord i świętuje urodziny mamy Dzisiejszy dzień dla rodziny Roberta Lewandowskiego był podwójnie wyjątkowy. Po pierwsze urodziny obchodziła ukochana mama piłkarza - była siatkarka, Iwona Lewandowska . Właśnie z tej okazji gwiazdor sportu podzielił się z internautami zdjęciem z mamą i złożył jej wyjątkowe życzenia na Instagramie. Fani jednak nie mieli wątpliwości, że Robert Lewandowski podaruje jej prezent, o którym nawet nie mogła marzyć. Wszystkiego najlepszego dla kobiety, która pomogła mi spełnić wszystkie moje marzenia. Pięknego dnia mamo - napisał piłkarz. Pod postem Roberta Lewandowskiego natychmiast pojawiła się chmara komentarzy, a internauci chętnie dołączali się do życzeń. Fani piłkarza zwrócili jednak uwagę na to, że dziś Robert Lewandowski gra bardzo ważny mecz w swoim życiu, w którym Robert Lewandowski miał szansę pobić rekord Gerda Muellera. Nikt nie miał wątpliwości, że postara się to zrobić dla swojej mamy, która jest jego ogromną fanką. Kiedy gra ważne mecze, to podczas oglądania są w nas wszystkich wielkie emocje. Następnego dnia lubię usiąść przed telewizorem i już na spokojnie obejrzeć spotkanie raz jeszcze, przeanalizować je na chłodno - wyznała w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Fani piłkarza nie mogli się mylić....