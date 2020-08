Robert Lewandowski wzruszył się podczas wywiadu. Piłkarz nie mógł powstrzymać łez! 

Robert Lewandowski łamiącym głosem i ze łzami w oczach zadedykował sukces w Lidze Mistrzów swojej żonie, córkom oraz zmarłemu tacie. Jeden z najlepszych piłkarzy świata nie potrafił ukryć wzruszenia podczas rozmowy przed kamerą po wygranym meczu z Paris Saint-Germain. Zobaczcie, co powiedział Robert Lewandowski!

Robert Lewandowski wspomina ukochanego tatę

Robert Lewandowski miał zaledwie 16 lat kiedy zmarł jego ukochany tata. Młody sportowiec był wówczas dopiero na samym początku swojej kariery sportowej i marzył, że w przyszłości ojciec będzie mógł podziwiać go na wielkich stadionach. Dziś "Lewy" należy do grona najlepszych piłkarzy świata, a wczoraj razem ze swoim klubem Mayern Monachium wygrali Ligę Mistrzów. Po skończonym spotkaniu Robert Lewandowski zdradził, że swój sukces dedykuje żonie, córkom i zmarłemu tacie. Piłkarz nie ukrywał wzruszenia wspominając ojca. Jego słowa poruszają do łez.

Ten puchar dedykuję, żonie, dzieciom, rodzinie ale też świętej pamięci tacie, który na pewno na mnie patrzył. Zawsze wierzył, że mogę osiągnąć ten sukces- powiedział w rozmowie z dziennikarzem Polsatu Sport.

Robert Lewandowski trzymając flagę Polski nie ukrywał, że zwycięstwo w Lidze Mistrzów było spełnieniem jego marzeń. Sportowiec w wywiadzie dla Polsat Sport dziękował swoim fanom za wsparcie.

Spełniłem swoje marzenie. Od dziecka chciałem unieść ten puchar. Tyle lat minęło i marzenie się ziściło- mówił Robert Lewandowski. (...) Dziękuję też kibicom, którzy w nas nie zwątpili. Tutaj, w Lizbonie nie było fanów, ale całe życie dla nich się gra. Chcę im dawać radość swoją grą. To, że Polak osiąga sukcesy na arenie międzynarodowej bardzo buduje.

Po wygranym meczu Robert opublikował na Instagramie piękny wpis.

Nigdy nie przestawaj marzyć. Nigdy się nie poddawaj, gdy przegrywasz. Pracuj ciężko, aby osiągnąć swój cel. Dziękujemy za wsparcie, za wiarę w nasze możliwości. Jesteśmy mistrzami Europy- napisał "Lewy".

Fotkę szczęśliwego męża pokazała również Anna Lewandowska. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Ma wszystko: rodzinę, karierę, ogromne pieniądze. Robert Lewandowski marzy tylko o jednym! Anna zdradziła ten sekret!

Robert Lewandowski nie ukrywał wzruszenia po wygranym meczu w finale Ligi Mistrzów.

Piłkarz zrealizował swoje marzenie i zdobył puchar Ligi Mistrzów.

East News

"Lewego" wspierała ukochana żona i córki.