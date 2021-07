Robert Lewandowski trenuje z córkami. Dumny tata pokazał twarze Klary i Laury!

Robert Lewandowski opublikował na Instagramie urocze zdjęcia z małą Laurą. Córka piłkarza i Anny Lewandowskiej rośnie jak na drożdżach! Musicie zobaczyć, jak dumny i szczęśliwy tata spędza czas z najmłodszą pociechą. Internauci są zachwyceni! Pod fotkami Roberta i jego córeczki pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Robert Lewandowski z córką Anna i Robert Lewandowscy na początku maja po raz drugi zostali rodzicami. W maju 2017 roku para doczekała się córeczki Klary, a trzy lata później, w maju 2020 roku na świecie pojawiła się ich druga córka, Laura. Dziś młodsza pociecha Anny i Roberta Lewandowskich ma już ponad cztery miesiące i jest prawdziwym słodziakiem! "Lewy" pochwalił się nowymi fotkami z Laurą. Internauci są zachwyceni wspólnym zdjęciem Roberta Lewandowskiego z Laurą. - ale słodka! - Tata na medal❤ - mała księżniczka 😍😍♥️👑- komentują internauci. Zobaczcie najnowsze zdjęcia Laury i zwróćcie uwagę, jak już urosła! Wspólne fotki Roberta Lewandowskiego z córeczką rozczulają. Spójrzcie tylko na szczęśliwego tatę i jego słodką córeczkę! Zobacz także: Klara i Laura Lewandowskie to najsłodsze siostry na Instagramie. Anna Lewandowska pokazała na to dowód Robert Lewandowski pokazał zdjęcie z Laurą. Wyświetl ten post na Instagramie. Having fun with my little girl😍😁 #family Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Wrz 25, 2020 o 9:30 PDT Druga córka Anny i Roberta Lewandowskich ma już ponad...