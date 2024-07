Czyżby Robert Lewandowski miał inne pomysły na swoją karierę, niż tylko te związane z boiskiem? Nasza największa piłkarska gwiazda wrzuciła właśnie na swój profil na Instagramie zdjęcie ze znanym producentem muzycznym - Donatanem!

Duet Lewy-Donatan?!

Donatan to muzyk, którego Polska poznała podczas finałów Eurowizji w 2014 roku. Wraz z Cleo zaprezentował wówczas nowoczesne i seksowne spojrzenie na polski folklor w piosence "My Słowianie". Robert Lewandowski to najlepszy i najlepiej zarabiający polski piłkarz - m.in. bohater ostatniego meczu z Rumunią. Co może połączyć tych panów? Zobaczcie, co pokazał Robert:

Instagram/rl9

Na zdjęciu widzimy, że nasz piłkarski mistrz trzyma w ręku mikser muzyczny MPC. Można więc podejrzewać, że chodzi o projekt muzyczny! Robert od dawna zna się z Donatanem i ceni jego pracę. Podczas wiosennego zgrupowania kadry (w końcu marca tego roku) również się spotkali i pokazali to na swoich profilach społecznościowych.

Teraz jednak Robert Lewandowski napisał wprost, że nad czymś pracują:

Razem z Donatanem robimy wielkie rzeczy! - napisał Robert na swoim Instagramie.

Czyżby fani już mogli się szykować na nowy hit lata? Już komentują na profilu:

To zderzenie moich dwóch ulubionych rzeczy - piłki i Eurowizji!

Czekamy z niecierpliwością na efekty tego "zderzenia"!

Robert i Donatan: