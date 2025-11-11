10 listopada o godzinie 22 polskiego czasu Robert Lewandowski wziął udział w ceremonii podświetlenia Empire State Building na biało-czerwono z okazji polskiego Święta Niepodległości. Ikoniczny wieżowiec w Nowym Jorku rozbłysł barwami narodowymi Polski za sprawą jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców. Wydarzenie odbyło się przy Piątej Alei na Manhattanie. Robert Lewandowski został wybrany do tej roli jako ambasador polskości i osoba, która od lat promuje Polskę na arenie międzynarodowej.

Historyczny gest z okazji polskiego Święta Niepodległości

Podświetlenie Empire State Building w barwach biało-czerwonych nie było przypadkiem. To symboliczny gest mający na celu uhonorowanie Polaków i ich historii. Sam Lewandowski, cytowany przez eurosport.tvn24.pl, powiedział:

To światło dla wszystkich Polaków na całym świecie. To wyróżnienie dla całej naszej ojczyzny. Jestem dumny, że jestem Polakiem.

Empire State Building to jeden z najbardziej znanych budynków na świecie. Ma wysokość 443,2 metra wraz z iglicą i liczy 102 piętra. Ukończony został w 1931 roku i przez blisko 40 lat był najwyższym budynkiem na świecie. Obecnie pozostaje jednym z symboli Nowego Jorku i stanowi popularną atrakcję turystyczną. Wybór właśnie tego budynku do uczczenia polskiego święta był więc wyrazem ogromnego szacunku i uznania. Setki tysięcy osób, które codziennie mijają Empire State Building, miały szansę zobaczyć polskie barwy na jednej z największych metropolii świata.

Robert Lewandowski fot. Rex Features/East News