Magda Gessler, znana restauratorka i twarz programu „Kuchenne rewolucje”, od lat słynie z zamiłowania do wysokiej jakości produktów i tradycyjnych receptur. W jej cukierni „Słodki Słony”, prowadzonej wspólnie z córką Larą Gessler, regularnie pojawiają się klasyczne rogale świętomarcińskie. Wypieki te oparte są na białym maku, maśle i dużej ilości bakalii – składnikach, które mają gwarantować ich wyjątkowy smak i jakość.

Cena rogali świętomarcińskich w cukierni Słodki Słony – jak zmieniała się przez lata?

W 2023 roku jeden rogal świętomarciński w cukierni Magdy Gessler kosztował 29 zł. W 2024 roku cena wzrosła do 35 zł. Teraz, w 2025 roku, koszt jednej sztuki tego wypieku osiągnął aż 39 zł. Oznacza to wzrost o 10 procent w porównaniu z poprzednim rokiem. Ceny wypieków sygnowanych nazwiskiem Gessler nieustannie rosną, budząc coraz większe emocje wśród klientów.

W ciągu zaledwie dwóch lat cena jednego rogala zwiększyła się o 10 zł. Choć produkt bazuje na tradycyjnych i kosztownych składnikach, taka dynamika wzrostu cen może szokować nawet najwierniejszych fanów marki.

Kontrowersje wokół podwyżek – co mówi Lara Gessler?

Lara Gessler, córka Magdy i współzarządzająca lokalem „Słodki Słony”, odniosła się do zarzutów dotyczących wysokich cen. W jednym z wywiadów tłumaczyła, że rosnące koszty surowców mają bezpośredni wpływ na finalne ceny produktów w cukierni.

Dla tego samego powodu, dlaczego mąka, jajko, benzyna, wszystko jest droższe. Wszystko drożeje w kosmicznym tempie. No i efekt jest wszędzie taki sam. I w sklepach, i w cukierniach, i w restauracjach, wszędzie. (...) Każdy może wybrać to, co mu pasuje. Na tym polega wolny rynek – mówiła Lara Gessler.

Wypowiedź ta pokazuje, że właściciele cukierni nie zamierzają przepraszać za politykę cenową i stawiają na jakość oraz ekskluzywność oferowanych wypieków.

Czy warto zapłacić 39 zł za rogala? Klienci podzieleni

Choć rogale świętomarcińskie w „Słodkim Słonym” przygotowywane są z najwyższej klasy składników, cena 39 zł za sztukę budzi duże kontrowersje. Dla wielu klientów to zbyt wysoka kwota jak na tradycyjny wypiek. Pojawiają się głosy, że cena przekracza granicę akceptowalności, nawet biorąc pod uwagę renomę marki i jakość składników.

Nie brakuje jednak klientów, którzy mimo wysokiej ceny decydują się na zakup, traktując to jako luksusowy dodatek do obchodów 11 listopada. Dla nich liczy się smak, prestiż i związane z Gessler doświadczenie kulinarne.

