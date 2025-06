Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najlepszych piłkarzy swojego pokolenia na świecie, który swoimi osiągnięciami już zapisał się na kartach historii polskiej piłki nożnej. Nic więc dziwnego, że to właśnie on przez ponad dekadę był kapitanem reprezentacji Polski. Niespodziewanie jednak w minioną niedzielę dowiedzieliśmy się, że decyzją trenera Michała Probierza, Lewandowski stracił opaskę kapitana i teraz to Piotr Zieliński został liderem drużyny. Na reakcję Lewandowskiego nie trzeba było długo czekać.

Robert Lewandowski stracił opaskę kapitana w reprezentacji Polski

Polski Związek Piłki Nożnej w minioną niedzielę opublikował komunikat, z którego kibice dowiedzieli się, że Robert Lewandowski nie będzie już kapitanem polskiej drużyny. Od teraz to Piotr Zieliński będzie sprawował tę funkcję.

Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy. czytamy w komunikacie

Informacja ta wywołała ogromne emocje wśród kibiców, którzy z niecierpliwością czekali na komentarz Roberta Lewandowskiego. Ten pojawił się niemalże błyskawicznie.

Robert Lewandowski rezygnuje z gry w kadrze

Robert Lewandowski po decyzji Michała Probierza o odebraniu mu opaski kapitana zamieścił krótkie oświadczenie w swoich mediach społecznościowych. Jak się okazało, polski napastnik postanowił... zrezygnować z gry w kadrze, dopóki trenerem jest Probierz. Wspomniał o utracie zaufania do selekcjonera.

Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu, kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. przekazał Lewandowski

Na koniec podkreślił, że ma nadzieję, iż jeszcze będzie mu dane zagrać dla polskich kibiców.

Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie dodał Lewandowski

Co sądzicie o całej sprawie? Przypomnijmy, że już w najbliższy wtorek reprezentacja Polski w piłce nożnej rozegra mecz eliminacji MŚ 2026. Nasza kadra zmierzy się z reprezentacją Finlandii już pod wodzą nowego kapitana, Piotra Zielińskiego.

