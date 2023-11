1 z 5

Pamiętacie głośną akcję charytatywną, w której udział wziął Robert Lewandowski? W lipcu 2017 roku piłkarz wpłacił 100 tysięcy złotych na leczenie nowotworu oka Antosia, okazało się że ta akcja została zmyślona, historia samego chłopca również - odpowiedzialny za to był 23-letni Michał S.. Wrocławscy prokuratorzy pojechali we wtorek do hotelu do Warszawy, aby przesłuchać Lewandowskiego jako jedną z osób, która została oszukana przez mężczyznę, który zmyślił historię Antosia i w ten sposób naciągał ludzi.

Czy przesłuchanie Roberta Lewandowskiego pomogło w ustaleniu faktów? Co teraz dzieje się z Michałem S., który wymyślił aukcję? Sprawdź w naszej galerii!

